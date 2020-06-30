Тело пятилетнего ребенка нашли на балконе дома в Петербурге

Днем в среду, 31 марта, в полицию поступило сообщение, что на балконе одного из многоквартирных домов по Приморскому проспекту найдено тело ребенка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
На место выехали группы экстренного реагирования. По предварительной информации, ребенок захлебнулся в ванной. Мать вынесла ребенка, чтобы реанимировать. Позже она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.
Отмечается, что петербурженку отправили в психиатрическую больницу. У неё, как сообщила бабушка погибшего, бывают провалы в памяти.
Проводится доследственная проверка.
Ранее мы писали, что петербуржцы два раза за год пытались продать детей на Avito.
Фото: Piter.tv
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