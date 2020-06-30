Тело пятилетнего ребенка нашли на балконе дома в Петербурге

Малыш погиб на балконе дома на Приморском проспекте.

Днем в среду, 31 марта, в полицию поступило сообщение, что на балконе одного из многоквартирных домов по Приморскому проспекту найдено тело ребенка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На место выехали группы экстренного реагирования. По предварительной информации, ребенок захлебнулся в ванной. Мать вынесла ребенка, чтобы реанимировать. Позже она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Отмечается, что петербурженку отправили в психиатрическую больницу. У неё, как сообщила бабушка погибшего, бывают провалы в памяти.

Проводится доследственная проверка.

Ранее мы писали, что петербуржцы два раза за год пытались продать детей на Avito.

Фото: Piter.tv