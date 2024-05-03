  1. Главная
Пятимесячный младенец внезапно скончался в Выборгском районе
Сегодня, 17:08
Медики, прибывшие в квартиру, констатировали смерть.

В Выборгском районе Петербурга пятимесячный мальчик умер через 20 минут после того, как его уложили спать. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, пишет 78.ru. 

Малыш скончался вечером 27 августа, перед сном он был покормлен матерью. Медики, прибывшие в квартиру, констатировали смерть. Повреждения на младенце не зафиксированы. 

Семья считается благополучной. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Сарженка полуторагодовалый мальчик отравился марихуаной. 

Фото: Piter.TV 

