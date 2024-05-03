Пятимесячный младенец внезапно скончался в Выборгском районе

Медики, прибывшие в квартиру, констатировали смерть.

В Выборгском районе Петербурга пятимесячный мальчик умер через 20 минут после того, как его уложили спать. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, пишет 78.ru.

Малыш скончался вечером 27 августа, перед сном он был покормлен матерью. Медики, прибывшие в квартиру, констатировали смерть. Повреждения на младенце не зафиксированы.

Семья считается благополучной. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.TV