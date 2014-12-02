  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деревне Сарженка полуторагодовалый мальчик отравился марихуаной
Сегодня, 9:44
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Сарженка полуторагодовалый мальчик отравился марихуаной

0 0

В крови малыша обнаружили синтетические каннабиноиды.

Во Всеволожском районе Ленобласти полуторагодовалый ребенок отравился марихуаной. А родители заявили, что его укусила змея. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мальчика госпитализировали в больницу в Токсово 3 августа в состоянии средней степени тяжести из деревни Сарженка. В крови малыша обнаружили синтетические каннабиноиды. 

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что младенец получил тяжелое отравление в Петербурге. Мать случайно дала ему таблетку лоперамида, спасая от колик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожский район, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии