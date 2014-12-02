В деревне Сарженка полуторагодовалый мальчик отравился марихуаной

В крови малыша обнаружили синтетические каннабиноиды.

Во Всеволожском районе Ленобласти полуторагодовалый ребенок отравился марихуаной. А родители заявили, что его укусила змея. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Мальчика госпитализировали в больницу в Токсово 3 августа в состоянии средней степени тяжести из деревни Сарженка. В крови малыша обнаружили синтетические каннабиноиды.

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

