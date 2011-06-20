Младенец получил тяжелое отравление в Петербурге

Мать случайно дала ему таблетку лоперамида, спасая от колик.

В Петербурге месячный мальчик получил тяжелое отравление. Мать случайно дала ему таблетку лоперамида, спасая от колик, пишет 24 июля tg-канал "Mash на Мойке".

Женщина хотела полечить маленького сына капсулой лактазара, но ошиблась: в ее косметичке оказалась еще одна таблетка от диареи для взрослых. В составе лекарства есть опиоид с психоактивным действием.

Грудничок был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу, в настоящее время он под наблюдением врачей.

Ранее мы сообщили о том, что девочка оказалась в реанимации после угощения от незнакомцев в Петербурге. У ребенка зафиксировали острое ингаляционное отравление.

Фото: Piter.TV