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Младенец получил тяжелое отравление в Петербурге
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Младенец получил тяжелое отравление в Петербурге

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Мать случайно дала ему таблетку лоперамида, спасая от колик.

В Петербурге месячный мальчик получил тяжелое отравление. Мать случайно дала ему таблетку лоперамида, спасая от колик, пишет 24 июля tg-канал "Mash на Мойке". 

Женщина хотела полечить маленького сына капсулой лактазара, но ошиблась: в ее косметичке оказалась еще одна таблетка от диареи для взрослых. В составе лекарства есть опиоид с психоактивным действием. 

Грудничок был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу, в настоящее время он под наблюдением врачей. 

Ранее мы сообщили о том, что девочка оказалась в реанимации после угощения от незнакомцев в Петербурге. У ребенка зафиксировали острое ингаляционное отравление. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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