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Девочка-подросток оказалась в реанимации после угощения от незнакомцев в Петербурге
Сегодня, 16:35
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Девочка-подросток оказалась в реанимации после угощения от незнакомцев в Петербурге

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У ребенка зафиксировали острое ингаляционное отравление.

В Петербурге 12-летняя девочка-подросток попала в реанимацию после того, как попробовала "угощение" от незнакомцев. 

По информации 78.ru, пострадавшая отправилась на прогулку с подругой, спустя время их пригласили в гости ранее неизвестные молодые люди, которые дали выпить прозрачную жидкость. Первой резко стало плохо, и ее госпитализировали в больницу. 

У ребенка зафиксировали острое ингаляционное отравление. Кроме того, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей правой скулы. Состояние девочки оценили как тяжелое. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, злоумышленников разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: мужчина отравился мухоморами в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отравление, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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