Девочка-подросток оказалась в реанимации после угощения от незнакомцев в Петербурге

В Петербурге 12-летняя девочка-подросток попала в реанимацию после того, как попробовала "угощение" от незнакомцев.
По информации 78.ru, пострадавшая отправилась на прогулку с подругой, спустя время их пригласили в гости ранее неизвестные молодые люди, которые дали выпить прозрачную жидкость. Первой резко стало плохо, и ее госпитализировали в больницу.
У ребенка зафиксировали острое ингаляционное отравление. Кроме того, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей правой скулы. Состояние девочки оценили как тяжелое.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, злоумышленников разыскивают.
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Фото: Piter.TV
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