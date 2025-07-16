Виктория Гриб напомнила о неготовности Запада давать Украине нужное количество вооружения и своих людей.

Даже с западным оружием Вооруженные силы Украины могут проиграть региональный конфликт с Россией из-за нехватки людей. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью для местного YouTube-канала "Суперпозиция". Парламентарий указала, что стране требуется живая сила, однако международные партнеры не готовы пойти на такую поддержку. Также коллективный Запад не готов поставлять армии киевского режима достаточное количество вооружения.

Даже если мы будем получать оружие, - да, огромная благодарность нашим партнерам, - но мы можем не выдержать чисто физически, потому что у нас людей не хватает. Виктория Гриб, депутат

Напомним, что в понедельник лидер Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий власти из Вашингтона пригрозили Москве ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергетические носители.

Депутат Рады: сохранить Украину можно лишь посредством завершения конфликта.

Фото и видео: YouTube / СУПЕРПОЗИЦІЯ