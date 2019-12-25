На юге Петербурга завершается благоустройство Купчинского и Федоровского скверов

Эти проекты направлен на создание современной и функциональной зоны отдыха для жителей района.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды в Санкт-Петербурге ведется масштабное благоустройство Купчинского сквера на Белградской улице. Как отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин, эти проекты направлен на создание современной и функциональной зоны отдыха для жителей района.

В Купчинском сквере появятся площадки для воркаута, баскетбола и настольного тенниса, что позволит жителям активно заниматься спортом. Для детей разных возрастных групп будут установлены игровые площадки, что сделает сквер привлекательным для семей с детьми. Уже высажено 441 дерево, свыше 10 тысяч кустарников и около 5,5 тысячи многолетних растений, что значительно улучшит экологическую обстановку. Полимерное покрытие беговой дорожки почти завершено, что обеспечит комфорт для любителей бега.

На сегодняшний день работы по благоустройству завершены на 95%. В ближайшее время планируется установка детских игровых комплексов и завершение монтажа малых архитектурных форм. Открытие обновленного Купчинского сквера ожидается в середине августа.

Фёдоровский сквер, расположенный на Дунайском проспекте, станет новым центром притяжения для жителей Санкт-Петербурга. Этот просторный сквер, занимающий площадь более 100 тысяч квадратных метров, будет оборудован для комфортного отдыха и занятий спортом.

Фёдоровский сквер, расположенный на Дунайском проспекте, станет новым центром притяжения для жителей Санкт-Петербурга. Этот просторный сквер, занимающий площадь более 100 тысяч квадратных метров, будет оборудован для комфортного отдыха и занятий спортом. Зоны отдыха для взрослых: В сквере будут установлены качели и зонты-навесы, что создаст уютные места для отдыха. Для любителей активного образа жизни предусмотрены площадки для стритбола и других видов спорта. Для детей разных возрастных групп будут установлены два игровых комплекса.

На сегодняшний день рабочие завершают установку плиточного и набивного покрытия, а также монтаж бордюрных камней. Деревянные настилы и гальковые покрытия уже полностью готовы.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Дмитровского сквера в Петербурге начнется на этой неделе.

Фото: Telegram / Разумишкин