В Москве арестована замглавы Росгидромета Радькова по делу о мошенничестве

Суд встал на сторону обвинения в вопросе меры пресечения для фигурантки расследования.

Басманный районный суд города Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Ранее государственное обвинение ходатайствовало в инстанции о такой мере пресечения для подозреваемой. Адвокат Наталии Радьковой Михаил Мушаилов от комментариев для СМИ отказался.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Радькову, обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Защита чиновницы подала апелляцию на это решение, но Мосгорсуд ее отклонил. источник ТАСС

Напомним, что в период с 2008 по 2012 год Наталия Радькова занимала различные должности в Росгранице. Затем государственная служащая перешла на постоянную работу в Росгидромет. С 2017 года она стала заместителем руководителя данной структуры.

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Фото: Piter.tv