СМИ: трое исполнителей теракта в "Крокусе" находились под воздействием наркотиков

Лабораторная экспертиза выявила в крови подозреваемых запрещенные вещества.

Трое непосредственных исполнителей теракта, произошедшего в концертном зале "Крокус сити холл" во время расстрела людей находились под воздействием наркотиков. Соответствующая информация приводится в документах расследования, с которыми ознакомились представители новостного агентства ТАСС. Известно, что речь идет о подозреваемых Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидокрами Рачабализоде.

Как следует из показаний <…>, обвиняемые настаивают, что незадолго до нападения на "Крокус сити холл" им якобы давали какую-то жидкость с наркотическим веществом, после употребления которой они общались с воинами Аллаха, - говорится в материалах. - По результатам судебных экспертиз в крови Саидокрами Рачабализоды, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова обнаружено наркотическое средство - мефедрон. документы уголовного дела

Таким образом, запрещенные вещества не были обнаружены только в крови Шамсидина Фаридуни, который стал единственным из четырех террористов, который не только дал признательные показания в полном объеме, но и раскаялся в содеянном.Адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 95 потерпевших, подтвердил СМИ эти сведения.

Теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта 2024 года. Следственный комитет России считает жертвами трагедии 149 человек. Один человек пропал без вести. Дополнительно ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 пострадавших. Общий материальный ущерб от нападения на объект в Московской области составил около шести миллиардов рублей. После совершения преступления четверо исполнителей попытались скрыться на украинской земле, однако подозреваемые были задержаны в Брянской области и доставлены в российскую столицу. Напомним, что фигурантами уголовного дела являются 19 человек. Речь идет как о непосредственных исполнителях теракта, так и их пособниках.Сейчас материалы направлены рассмотрения по существу в военный суд. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.

Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в "Крокусе".

Фото: Pitet.tv