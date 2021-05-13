Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в "Крокусе"

Генеральная прокуратура России направила в судебную инстанцию уголовное дело в отношении 19 обвиняемых по уголовному делу о теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл". Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал адвокат потерпевших Игорь Трунов. Юрист пояснил, что клиенты намерены заявить иски о возмещении вреда к фигурантам расследоввания.

30 июня 2025 года прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Игорь Трунов, адвокат

В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова.

Фото: Pitet.tv