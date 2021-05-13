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Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в "Крокусе"
Сегодня, 14:10
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Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в "Крокусе"

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Генеральная прокуратура России направила в судебную инстанцию уголовное дело в отношении 19 обвиняемых по уголовному делу о теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл".  Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал адвокат потерпевших Игорь Трунов. Юрист пояснил, что клиенты намерены заявить иски о возмещении вреда к фигурантам расследоввания.

30 июня 2025 года прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.

Игорь Трунов, адвокат

В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова.

Фото: Pitet.tv

Теги: генеральная прокуратура, генпрокуратура, крокус сити холл, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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