Блогера Эдварда Била приговорили к ограничению свободы и лишили водительских прав

Весной 2021 года он устроил массовое ДТП в центре Москвы.

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам ограничения свободы блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль), который устроил массовое дорожно-транспортное происшествие в центре российской столицы. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

Кроме того, блогера решением суда лишили водительских прав на три года.

Эдуард Биль осужден к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. из сообщения прокуратуры Москвы

В число ограничений блогера входят обязанность не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до восьми часов утра следующих суток, а также не выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Кроме того, Билу запрещается менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Напомним, 1 апреля в центре российской столице автомобиль с блогером за рулем на высокой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП серьезные травмы получила женщина. По данным СМИ, с начала 2021 года на машине блогера было совершено более 400 нарушений скоростного режима. Позже Бил рассказал, что он выплатил пострадавшей компенсацию, а также оплатил ее лечение. Суммарно это вылилось в 11 миллионов рублей. По словам блогера, ему пришлось продать несколько личных автомобилей.

Ранее суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ.

Видео: Telegram/Московские суды