Суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ

Андрея Бурима признали виновным по статье "Побои".

Суд приговорил российского блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ. Об этом рассказали представители прокуратуры Москвы. Решение в отношении фигуранта расследования Андрея Бурима принято мировым судьей Пресненского района столицы. Молодой человек будет обязан полгода находиться на исправительных работах из-за избиения девушки во время треш-стрима.

Суд назначил 23-летнему Буриму шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. пресс-служба прокуратуры Москвы

Напомним, что ранее сторона обвинения запрашивала именно такое обвинение. Представитель пострадавшей стороны надеялся на более строгое наказание. Суд запрашивали лишить свободу Бурима на два года. В рамках судебного разбирательства блогер подтвердил факт избиения, но при этом счел, что его следует классифицировать как административное правонарушение, так как он не имел хулиганских побуждений. В результате юношу признали виновным по статье "Побои" УК РФ.

Дело блогера Эдварда Била поступило в суд.

Фото: Instagram/mellstroy

Видео: Telegram/РИА Новости