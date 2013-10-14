Заседание запланировано на 6 июля.

Судебное следствие по делу избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy возобновили. Об этом рассказали представители пресс-службы Пресненского суда Москвы. Новое заседание состоится 6 июля в 09:30 по местному времени. Такое решение принял Мировой суд участка № 376.

Стороной обвинения было заявлено ходатайство о возобновлении судебного следствия для представления ранее не исследованных доказательств. Судом удовлетворено ходатайство, возобновлено судебное следствие. Лела Кокая, пресс-секретарь суда

Напомним, что российский трэш-стример по имени Андрей Бурим (известный под ником (Mellstroy) обвиняется в нападении на девушку прямо во время прямого эфира. На прошлом судебном заседании во врем прения сторон прокуратура просила приговорить блогера к шести месяцам исправительных работ, а также удержанию 15 процентов его зарплаты в пользу государства. Обвинение также попросило об удовлетворении гражданского иска потерпевшей. Девушка просила возместить ей материальный ущерб (деньги, ушедшие на оказание ей медицинской помощи), а также моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Во вторник Бурим должен был выступить с последним словом, после чего судья должен был огласить приговор.

Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире.

Фото: Instagram/mellstroy