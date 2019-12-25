По информации источника, женщина работает в Министерстве труда и пенсий, отвечая на звонки граждан.

В Великобритании чиновницу застали за ведением эфиров в обнаженном виде. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, женщина работает в Министерстве труда и пенсий, отвечая на звонки граждан. Отмечается, что она зарегистрировалась на порносайте, где подрабатывает трансляциями в обнаженном виде, выполняя запросы подписчиков.

На одном из эфиров ее застали за ответом на вопрос человека, позвонившего в ведомство. Женщине задал вопрос один из подписчиков о ее "подработке", на что та ответила, что ей мало платят на госслужбе. Об этом узнали в министерстве, после чего стали проверять информацию о своей сотруднице.

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Фото: pxhere.com