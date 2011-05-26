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Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад снова великим

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Премьер Италии поблагодарила американского лидера за принятие приглашения посетить Рим.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони в ходе своей рабочей встречи с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать коллективный Запад "снова великим", Европейская чиновница поблагодарила администрацию в Вашингтоне за принятие  официального приглашения к главе государства посетить Рим.

Когда я говорю о Западе, в основном я говорю... о цивилизации. И я хочу сделать ее сильнее. И хоть у нас возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики... настало время сесть и найти решения... Для меня цель - сделать Запад снова великим.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по тарифным пошлинам.

В FT рассказали о надеждах ЕС от встречи Мелони с Трампом.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: белый дом, джорджа мелони, дональд трамп, италия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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