Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад снова великим

Премьер Италии поблагодарила американского лидера за принятие приглашения посетить Рим.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони в ходе своей рабочей встречи с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать коллективный Запад "снова великим", Европейская чиновница поблагодарила администрацию в Вашингтоне за принятие официального приглашения к главе государства посетить Рим.

Когда я говорю о Западе, в основном я говорю... о цивилизации. И я хочу сделать ее сильнее. И хоть у нас возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики... настало время сесть и найти решения... Для меня цель - сделать Запад снова великим. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по тарифным пошлинам.

В FT рассказали о надеждах ЕС от встречи Мелони с Трампом.

Фото и видео: YouTube / The White House