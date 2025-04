Журналисты из The Financial Times указали на желание итальянского премьер-министра договориться с вашингтонской администрацией по тарифам.

Торговые переговорщики Европейского союза рассчитывают, что поездка премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон и ее официальная встреча с американским президентом-еспубликанцем Дональдом Трампом, смогут пролить свет на требования Белого дома по вопросу пошлин. Соответствующий материал опубликовали журналисты газеты The Financial Times. Ранее газета The Politicо писала со ссылкой на двух итальянских чиновников, знакомых с позицией властей в Риме, о том, что Джорджа Мелони считает угрозы пошлин со стороны США переговорной тактикой, поэтому чиновница видит шансы на достижение договоренностей. Эксперт в СМИ заметил, что мероприятие, запланированное на 17 апреля в Белом доме, Джорджа Мелони хочет добиться уступок со стороны американского президента, а также показать, что с Вашингтоном можно иметь дело. Однако источник издания признает, что авторитет итальянского премьер-министра в ЕС будет под вопросом, если ее попытки окажутся тщетными. В The Financial Times считают, что мягкая позиция Италии по ответным пошлинам ЕС раздражает некоторые государства-члены содружества. Однако дипломаты из четырех стран-членов Евросоюза отметили, что у них нет проблем с рабочей поездкой Мелони в США.

Торговые переговорщики ЕС, взаимодействующие с администрацией Трампа, жаловались, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить это. статья иностранного СМИ

Авторы иностранного издания The Financial Times сообщили читателям о том, что джорджа Мелони ранее публично поддержала предложение коллективного Брюсселя отменить все пошлины на промышленные товары в том случае, если США сделают то же самое для региона. Однако местные дипломаты, проинформированные о переговорах, указали, что Вашингтон не проявил интереса к снижению своих таможенных пошлин. Эксперты добавили, что ставка тарифа в десять процентов, скорее всего, останется постоянной.

Фото: YouTube / Giorgia Meloni News