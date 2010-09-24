Премьер Италии: обсуждается распространение на Украину пятой статьи НАТО

Джорджа Мелони назвала более эффективную альтернативу по гарантиям безопасности для Украине, чем вступление в НАТО.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что распространение пятой статьи договора Североатлантического военного альянса, которая предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО, на Украину может быть альтернативой вступлению киевского режима в военный блок. Соответствующее заявление европейский политик сделала местным журналистам во время пресс-подхода СМИ по результатам экстренного саммита ЕС в Брюсселе. Сейчас международными союзниками данная возможность обсуждается.

Думаю, это было бы эффективнее. Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это была бы стабильной, длительной гарантией, более эффективной, чем другие предложения. И мы это обсуждаем. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Иностранка убеждена в том, что настоящие гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены только в контексте Североатлантического альянса.

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Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi