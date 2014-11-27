Премьер Италии признала, что дружит с Маском

Джорджа Мелони сообщила о позиции по отношениях с иностранными лидерами.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что дружит с американским бизнесменом, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском и, по ее словам, это несет пользу для европейского государства. Такими сведениями иностранная чиновница поделилась с местными законодателями, выступая на заседании в верхней палате парламента (Сенате). Глава правительства добавила, что фигура предпринимателя из США сейчас устраивать оппозиционные ей партии левоцентристского толка, как только тот поддержал кандидатуру члена Республиканской партии Дональда Трампа в президенты США.

Я могу быть подругой Илона Маска и одновременно возглавлять правительство, которое первое в Европе приняло закон, регламентирующий деятельность частных лиц в космосе. У меня отменные отношения с огромным числом людей, но это не значит, что я кому-то подчиняюсь. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Илон Маск на своей странице в социальных сетях неоднократно комментировал внутриполитические вопросы Италии. У пришедшей чуть более двух лет назад к власти Джорджи Мелони сложились хорошие отношения с уходящим президентом США Джо Байденом. Также она уже сейчас вошла в контакт и с Трампом, который ранее назвал ее "фантастической".

Премьер Италии заявила, что выразила Макрону несогласие в вопросе Украины.

Фото и видео: YouTube / Giorgia Meloni News