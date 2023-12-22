Премьер Италии заявила, что выразила Макрону несогласие в вопросе Украины

Джорджа Мелони рассказала о реакции на предложение об отправки войск на Украину.

Глава итальянского правительства Джоржа Мелони заявила о том, что лично сказала французскому лидеру Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке европейских войск на территорию Украины. Такими сведениями иностранная чиновница поделилась с журналистами местного телеканала Rete4.

Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем. Я ни разу не использовала эти тона именно потому, что считаю, что на серьезные вещи надо реагировать серьезно Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Премьер Италии рассказала о том, что после недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться сообщения о том, что политические лидеры "готовят Европу к войне". В СМИ был пассаж, в котором говорилось о том, что региону важно сотрудничать в вопросе реагирования на кризисные ситуации.

Премьер Италии заявила, что экологический переход должен быть свободен от идеологии.

Фото и видео: YouTube / Giorgia Meloni