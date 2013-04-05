Премьер Италии заявила, что экологический переход должен быть свободен от идеологии

Экологический переход не должен подчиняться идеологии. Соответствующее заявление сделала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28)в ОАЭ. Европейский политик пояснила, что ее страна делает вклад в процесс декарбонизации, но руководствуется прагматичным подходом и свободой от радикализма..

Необходимо поддерживать окружающую среду так, чтобы это не компрометировало экономику и социальную сферу. Экологический переход не должен становиться идеологией. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Италия на уровне ЕС возражает против некоторых установок. В частности, речь идет о полном отказе от использования двигателей внутреннего сгорания к 2030 году и переходу региона на электрические автомобили. По версии местного правительства, такие решения негативным образом отразится на экономической системе.

Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / COP28 UAE