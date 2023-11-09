Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине

Кая Каллас пообщалась с "африканским политиком".

Эстония готова помочь Украине решить вопросы вокруг поставок зерна, поэтому прибалтийская страна уже обратилась с такой инициативой к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Соответствующее заявление во время видеоразговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Известно, что блогеры представились иностранной чиновнице африканским политиком. Она пояснила, что написала лично письмо к главе ЕК с указанной альтернативой черноморской сделке. Эстония готова, что украинская сельскохозяйственная продукция пройдет через местные морские порты. Это решение дополнительно добавит экспорта на 25 процентов.

Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус