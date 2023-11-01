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Мелони заявила пранкерам, что в ЕС игнорируют проблему нелегальной миграции

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Премьер-министр считает, что страны Европы не хотят решать проблему, считая ее исключительно итальянской.

Страны Европейского союза игнорируют попытки Италии обсудить на региональном уровне негативную ситуацию, связанную с ростом количества нелегальных мигрантов из Африки в стране. Соответствующее заявление во время телефонного разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сделала итальянскиц премьер-министр Джорджа Мелони. Ролик общения блогеров с европейской чиновницей опубликован в социальных сетях. Известно, что пранкеры представились иностранной чиновнице  высокопоставленным африканским чиновником. В риме заметили, что политики в Европе долгое время думали о том, что смогут решить проблему, если оставят Италию наедине с кризисом. Спикер сочла, что международные партнеры не понимают того, что масштабы этого явления затрагивают не только ЕС, но и ООН.

Но проблема в том, что остальных это не волнует. Они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус

 

Теги: джорджа мелони, евросоюз, италия, миграционный кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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