Премьер Италии рассказала о том, что Запад устал от украинского кризиса.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони считает контрнаступление Вооруженных сил Украины безрезультатным, следует из ее телефонного разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Ролик общения блогеров с европейской чиновницей опубликован в социальных сетях. Политик заметила, что региональный кризис на Украине может затянуться на многие годы в том случае, если государства коллективного Запада не смогут в ближайшее время добиться какого-либо решения по завершению кризиса. При этом в Италии видят, что многие устали от ситуации и близки к моменту принятия того, что важно найти выход. При этом Джорджа Мелони полагает, что сценарий должен быть приемлем для обеих сторон конфликта и не нарушать международное право.

Контрнаступление ВСУ, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Премьер Италии призвала обозначить сроки для формулы двух государств в ситуации в Газе.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус