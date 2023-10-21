Премьер Италии призвала обозначить сроки для формулы двух государств в ситуации в Газе

Джорджа Мелони спрогнозировала "невообразимые последствия" для мира в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони считает, что для решения ближневосточного кризиса миру требуется обозначить сроки для реализации формулы двух государств в регионе. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на каирском саммите, посвященному вопросу урегулирования конфликта. Иностранная чиновница полагает, что важно не допустить дальнейшей эскалации кризиса и взять ситуацию под контроль. В Европе уверены в том, что в противном случае обстановка приведет к "невообразимым последствиям". "

Наиболее серьезный способ сделать это - предпринять политическую инициативу для структурного решения, которое должно основываться на перспективе двух государств. Это решение должно быть конкретизировано в определении сроков ее реализации. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

В собственном выступлении перед рядом представителей арабских стран Джорджа Мелони решительно осудила терроризм, который "ослабляет всех и направлен против всех", а также деятельность ХАМАС против мирного населения и те убийства и издевательства, которые боевиками были сняты на видео и опубликованы.

Премьер Италии призвала ООН "объявить глобальную войну" незаконным перевозчикам мигрантов.

Фото и видео: YouTube / Sky News