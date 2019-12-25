На заседании прокурор огласит обвинительное заключение.

Суд 11 мая рассмотрит по существу дело блогера Mellstroy, избившего девушку в прямом эфире. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Пресненского районного суда в Москве. Фигурантом уголовного дела стал Андрей Бурима.

Мировым судом участка № 376 Пресненского района Москвы рассмотрение дела по существу в отношении Андрея Бурима назначено на 11:00 11 мая. пресс-служба инстанции

Напомним, что суд днем пятого мая провел предварительные слушания по делу. Принято решение приступить к изучению материалов по существу. На заседании прокурор огласит обвинение, а подсудимый сможет высказать собственную позицию по расследованию. Затем суд рассмотрит собранные сторонами доказательства.

Напомним, что эпизод с избиением произошел 19 октября 2020 года около двух часов ночи. Блогер под псевдонимом Mellstroy в апартаментах башни "Москва" комплекса "Москва-Сити" вел прямую трансляцию на видеохостинге. В присутствии гостей он несколько раз ударил девушку лицом о стол. Затем пострадавшая упала на пол. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире.

Фото: Piter.tv