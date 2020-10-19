Российский блогер разбил лицо девушке в прямом эфире

Ефремова на своей странице в Instagram разместила снимки своего избитого лица.

Российский блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy разбил лицо девушке в прямом эфире. Он ударил её головой об стол, сообщает РЕН-ТВ.

Известно, что молодые люди поругались во время стрима. Гостья эфира по имени Алёна Ефремова попросила блогера раздеться, чтобы он доказал, что у него красивая фигура. После этого Бурим свхатил девушку за голову и начал бить её об стол. После этого он выкинул её из кадра.

После этого Ефремова на своей странице в Instagram разместила снимки своего избитого лица. Она назвала Бурима психически неуравновешенным человеком, который и раньше избивал девушек. За это, подчеркнула Ефремова, он привлекался к уголовной ответственности. Теперь она ищет других девушек, которые пострадали от рук Бурима, чтобы подать коллективный иск.

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