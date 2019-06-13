Ночью на Думской петербуржец отправил женщину "в накаут" 

К месту происшествия вызвали медиков.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что центре Петербурга неизвестный избил женщину. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Думской улице около дома 4. На кадрах видно, что мужчина сильно толкнул женщину. После она осталась лежать на асфальте.

К месту происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшей первую помощь.

Ранее мы сообщали о том, что три маршрутки попали в ДТП в разных районах Петербурга.

Видео:Piter.TV