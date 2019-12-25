Три маршрутки попали в ДТП в разных районах Петербурга

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 17 октября, стало известно о сразу трех авариях в Петербурге, где приняли участие автомобили коммерческих перевозчиков. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", ДТП случились в Фрунзенском, Красносельском и Выборгском районах города.

Сначала стало известно об аварии на проспекте Ветеранов перед перекрестком с Таллинским шоссе. Там фура въехала в маршрутный автобус К-20. После этого очевидцы разместили запись об аварии у дома №9 по проспекту Мориса Тореза. Легковушка марки "Киа" догнала микроавтобус, резко притормозивший около пешеходного перехода.

Наконец, резкая остановка автобуса на проспекте Александровской Фермы у пересечения с Софийской улицей вызвала столкновения с "БМВ". Маршрутке пришлось быстро перестраиваться из одного ряда в другой, водитель легкового автомобиля не успел среагировать на маневр.

Информации о пострадавших не поступало. В причинах аварий разбирались сотрудники дорожной полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП в Тихвинском районе Ленобласти погибли два человека и пострадал один.

Фото: vk.com/spb_today