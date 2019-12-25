В ДТП в Тихвинском районе Ленобласти погибли два человека

Столкнулись два автомобиля.

Стало известно об аварии, которая произошла вечером 17 октября на 154-м километре трассы "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь" в Ленобласти с погибшими. Подробности происшествия в Тихвинском районе приводят в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что в седьмом часу вечера на трассе столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Шевроле Лачетти". 65-летний водитель отечественного автомобиля вывел машину на левое закруглении дороги, автомобиль выехал на встречную полосу. После этого "Лада" оказалась на пути у "Шевроле Лачетти" под управлением 34-летнего водителя-мужчины. Он получил травмы средней степени тяжести, а водитель "Лады" и его 45-летний пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, отмечают в дорожной полиции.

Ранее мы сообщали о том, что после столкновения с "Опеля" с "Газелью" на КАД потребовалась помощь врачей.

Фото: Piter.tv