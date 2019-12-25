После столкновения с "Опеля" с "Газелью" на КАД потребовалась помощь врачей

Авария произошла в Кронштадтском районе города.

Стало известно об утренней аварии 17 октября на Кольцевой автодороге в Петербурге. Подробности случившегося рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

Авария произошла в Кронштадтском районе города в одиннадцатом часу утра. На 135-м километре внутренней стороны КАД автомобиль "Газель" с 22-летним молодым человеком за рулем врезался в "Опель Вектру", который стоял в правом ряду. 35-летний водитель "Опеля" получи травмы средней степени тяжести, а его 34-летний пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами. Одна из квартир и вовсе незаконно использовалась как хостел.

Фото: Piter.tv