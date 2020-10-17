В Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами

Одна из квартир и вовсе незаконно использовалась как хостел.

В Петербурге в ходе масштабного полицейского рейда выявлено 19 квартир, где массово проживают мигранты. Рейд по Красногвардейскому району города состоялся 15 октября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские проверяли, законно ли сдаются в аренду квартиры и легально ли находятся в них жильцы. Главный акцент в работе правоохранителей ставился именно на "резиновые" квартиры с мигрантами. Более 60 участковых проверили свыше 3,5 тысяч квартир в 57 жилых домах, 129 сдаваемых под наем квартир вызвали у полиции сомнения. В конечном итоге 19 из этих сомнительных квартир оказались приютом для огромного числа иностранных граждан.

Четыре десятка мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, информация о квартире, незаконно используемой как хостел, передана в жилинспекцию города.

Ранее в Петербурге осудили мигранта за незаконное хранение оружия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД