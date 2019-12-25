В Петербурге осудили мигранта за незаконное хранение оружия

В колонии мужчина проведет чуть больше года.

В Петербурге осудили уроженца Узбекистана, признанного виновным в незаконном хранении оружия. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Известно, что 25-летний мужчина незаконно купил, а затем хранил и перевозил в собственном автомобиле пистолет системы Макарова и пять патронов к нему. Теперь мигрант проведет год и три месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, как правоохранителям пришлось останавливать таксиста в Петербурге при помощи табельного оружия.

Фото: Piter.TV