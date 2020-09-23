Правоохранителям пришлось останавливать таксиста в Петербурге при помощи табельного оружия

Водитель не хотел останавливаться.

Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать таксиста, уходящего от погони. Он вытолкнул из машины 39-летнюю пассажирку, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

"Киа" пытались остановить в ночь на 23 сентября на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы. Машина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, и требования остановиться игнорировала. Кроме того, водитель создавал своими маневрами опасность для других участников дорожного движения.

У дома №34 по проспекту Ветеранов водитель иномарки притормозил, вытолкнул из машины женщину и столкнулся с патрульным автомобилем полиции. В соответствии с ФЗ "О полиции" сотрудники ГИБДД сделали предупредительный выстрел вверх из табельного оружия и несколько по колесам. После этого водителя удалось задержать.

За рулем авто находился 39-летний уроженец одного из государств Средней Азии, он работает таксистом. В отделе полиции на него составили ряд административных протоколов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные разбили окно в храме на Горском шоссе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО