Глава Крыма назвал контент треш-блогеров "дурью"

Сергей Аксенов напомнил о деградации аудитории, смотрящих контент к таких блогеров.

Губернатор росссийского полуострова Крым Сергей Аксёнов назвал "дурью" деятельность разных треш-блогеров, создающих контент для пользователей Интернета. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая в эфире местного телеканала "Крым 24". Гость программы подчеркнул, что деятельность подобных медийных личностей направлена исключительно на получение денежных средств от зрителей, а также на увеличение просмотров авторских трэш-роликов. По мнению чиновника, общество, которое потребляет подобный контент, в реальности деградирует.

Товарищи просто ерундой страдают на камеру. Почему все эти глупые вещи создаются, хайп? А люди, которые смотрят эту "дурь", этих всех треш-блогеров, они же подогревают ситуацию, эта вся "дурь" становится интересной. Сергей Аксенов, глава Крыма

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Фото и видео: Вконтакте / Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя