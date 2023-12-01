Последствиям крушения танкеров на Кубани присвоят статус федеральной ЧС

Сергей Аксенов рассказал о постановлении президента РФ.

Ликвидации последствий крушения российских танкеров в Керченском проливе будет присвоен статус федеральной чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов, выступая ф эфире местного телеканала. Чиновник напомнил зрителям программы о том, что глава государства Владимир Путин дал поручение относительно ликвидации последствий данного инцидента в акватории региона.

Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС. Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что в акватории Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". С бортов суден были эвакуированы 27 моряков, один из сотрудников погиб. По информации от экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В море вытекло порядка 40 процентов топлива. Со среды на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на береговую зону Анапы и Темрюкского района. Местные спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт. Также специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории региона и ведут обработку территории сорбентом.

Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ.

Фото и видео: Вконтакте / Крым 24 | Новости Крыма и Севастополя