Глава Крыма заметил, что мероприятие вернется на полуострова из Уфы сразу после победы РФ в региональном конфликте с Украиной.

Одна из задач VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) – преодоление санкционных барьеров. Соответствующей информацией с общественностью через видеообращение, распространенное в социальных сетях, поделился губернатор Крыма Сергей Аксенов. Глава полуострова уточнил, что речь идет о крупном событии в экономической и политической повестке. В мероприятии будут задействованы не только делегаты из российских регионов, но также и иностранные гости.

Сам факт проведения ЯМЭФ еще раз свидетельствует о полном провале попыток изолировать нашу страну, о том, что многополярный мир является исторической неизбежностью. В повестке много деловых мероприятий, в том числе по развитию туризма, промышленности... Сергей Аксенов, глава Крыма

Сергей Аксенов добавил, что отличительной особенностью Ялтинского экономического форума всегда оставалась нацеленность на результат. Встречи организуются с 2015 года. На них заключены соглашения на сотни миллиардов рублей. Сейчас форум проводится на территории Башкирии, в городе Уфа. После завершения СВО ЯМЭФ вернется в Ялту.

Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме в 2025 году.

Фото и видео: Telegram / Аксенов Z 82