Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме в 2025 году

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о работах по ремонте переправы.

Рухнувший автомобильный мост "Джанкой – Маслово" региональные власти восстановят в полном объеме. Все работы будут завершены в 2025 году. На данные нужды потребуется порядка 180 миллионов рублей. Соответствующей информацией с общественностью поделилсяместный губернатор Сергей Аксенов.

Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования – около 180 миллионов рублей. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что переправа обрушилась между селами Изумрудное и Маслово, на территории Джанкойского района, расположенного в северной части российского полуострова Крым. В результате инцидента повредилось дорожное полотно, а также пострадали два человека. Известно, что конструкция проходила над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения транспортных средств в текущий момент составлена схема объезда. По данным Следственного комитета страны, мост обвалился при движении по нему перегруженной фуры. Ведется проверка инцидента. Сейчас разбор завалов железнодорожных путей на месте обрушения моста завершен, а железная дорога прододжает функционировать.

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Фото и видео: Telegram / Аксенов Z 82