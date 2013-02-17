Роберт Хантер указал на то, что Киев должен пойти на территориальные ступки.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому при любых обстоятельствах придется отказаться от Крыма. Соответствующее заявление сделал бывший американский постоянный представитель при НАТО Роберт Хантер. Иностранный дипломат выступил в эфире телеканала Al Jazeera English. Экс-посол США уточнил, что власти в Вашингтоне сделали ключевую ошибку, отказавшись вести с Кремлем достаточный уровень взаимодействия. По мнению эксперта, теперь Белому дому требуется признать факт того, что РФ не планирует покидать территорию.

Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он на самом деле и не был украинским, это случилось случайно. Роберт Хантер, экс-постпред США

Роберт Хантер добавил, что при нескольких администрациях от разных партий в США чиновники делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет с карты мира. Однако в реальности важно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение регионального конфликта на Украине.

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Фото и видео: YouTube / Al Jazeera English