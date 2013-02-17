Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому при любых обстоятельствах придется отказаться от Крыма. Соответствующее заявление сделал бывший американский постоянный представитель при НАТО Роберт Хантер. Иностранный дипломат выступил в эфире телеканала Al Jazeera English. Экс-посол США уточнил, что власти в Вашингтоне сделали ключевую ошибку, отказавшись вести с Кремлем достаточный уровень взаимодействия. По мнению эксперта, теперь Белому дому требуется признать факт того, что РФ не планирует покидать территорию.
Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он на самом деле и не был украинским, это случилось случайно.
Роберт Хантер, экс-постпред США
Роберт Хантер добавил, что при нескольких администрациях от разных партий в США чиновники делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет с карты мира. Однако в реальности важно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение регионального конфликта на Украине.
Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону
Фото и видео: YouTube / Al Jazeera English
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