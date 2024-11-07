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Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону

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Марк Рютте напомнил о задаче по повышению обороноспособности блока.

Страны - члены Североалантического альянса будут тратить на оборону значительно больше двух процентов от национального уровня ВВП, как того ранее требовал избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего рабочего визита на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

Сегодня главный вопрос, какие в НАТО должны быть установлены целевые показатели военных расходов. Нет абсолютно никаких сомнений, что нам предстоит тратить больше. И Дональд Трамп был абсолютно прав в этом - на 2% далеко не уйти.

Марк Рютте, генсек НАТО

Генсек НАТО рассказал, что хочет обсудить с Трампом.

Фото и видео: European Commission

Теги: ввп, военные расходы, марк рютте, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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