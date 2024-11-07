Марк Рютте напомнил о сотрудничестве РФ, Ирана, КНДР и КНР.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте заявил, что всем странам коллективного Запада, и прежде всего США, якобы угрожает усиление взаимодействия России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Эту тематику иностранный чиновник из НАТО хочет обсудить с избранным 47-ым лидером Белого дома, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделал иностранец во время своего рабочего визита на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште. По мнению спикера, речь идет об очень опасном развитии мировой ситуации, а международные союзники должны задуматься о том, как совместно возможно противостоять проблеме.

Мы видим, как КНДР, Китай, Иран и Россия все больше работают вместе, в том числе против Украины… Россия также передает передовые технологии КНДР, что напрямую угрожает США, континентальной Европе и нашим индотихоокеанским партнерам, прежде всего Японии… Марк Рютте, генсек НАТО

Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке.

Фото и видео: European Commission