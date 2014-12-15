  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
136
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке

0 0

Генсек НАТо назвал ближневосточный кризис не ключевой темой обсуждения для НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте перед началом заседания министров по обороне стран-членов НАТО в Брюсселе указал на то, что региональный конфликт на Ближнем Востоке не является ключевой темой для обсуждения в блоке. Иностранец пояснил, что в блоке понимают, что очень болезненно, когда люди страдают.

Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит. НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона.

Марк Рютте, генсек НАТО

В НАТО изучают "план победы" Зеленского.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: ближний восток, марк рютте, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии