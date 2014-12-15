Рютте ответил на вопрос о позиции НАТО по конфликту на Ближнем Востоке

Генсек НАТо назвал ближневосточный кризис не ключевой темой обсуждения для НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте перед началом заседания министров по обороне стран-членов НАТО в Брюсселе указал на то, что региональный конфликт на Ближнем Востоке не является ключевой темой для обсуждения в блоке. Иностранец пояснил, что в блоке понимают, что очень болезненно, когда люди страдают.

Мы, конечно, все обеспокоены тем, что происходит. НАТО не является организацией, которая напрямую вовлечена в это… поэтому для нас это, наверное, не главная тема, поскольку НАТО – не часть этого региона. Марк Рютте, генсек НАТО

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Фото и видео: YouTube / NATO News