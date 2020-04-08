В НАТО изучают "план победы" Зеленского

Марк Рютте сообщил, что по некоторым пунктам документа в страна-членах блока могут быть разногласия.

В Североатлантическом военном альянсе приняли к сведению и изучают так называемый "план победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского, но при этом специалист из Нидерандов не высказался за его безусловную поддержку. По словам спикера, ряд вопросов все еще предстоит разъяснить. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он добавил, что на отдельные пункты в документе могут быть разнящиеся точки зрения.

Это украинский план победы. Мы его приняли к сведению и будем обсуждать, много пунктов в этом списке нуждаются в уточнении союзниками, это будет проходить за закрытыми дверьми. Это сильный сигнал Зеленского и его команды, подготовившей этот план. Марк Рютте, генсек НАТО

По мнению Марка Рютте,подобный подход со стороны блока не означает, что НАТО больше не поддерживает Украину. Однако военный альянс должен понять, что он сможет сделать в качестве помощи для ВСУ в действительности, а какие моменты не получится реализовать.

Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News