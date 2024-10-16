Рютте рассказал о стратегии НАТО по Украине

Генсек НАТО считает, что военному аль альянсу следует разрушить планы Владимира Путина по Украине.

Стратегия Североатлантического военного альянса по Украине заключается в том, чтобы киевский режим мог продолжать сражаться, а в случае принятия соответствующего решения, начать переговоры с Москвой "с позиции силы". Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о задачах блока в региональном конфликте.

Не позволить Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать. Марк Рютте, генсек НАТО

По мнению Марка Рютте, коллективная поддержка ВСУ должна также обеспечить сильные переговорные позиции.

Рютте назвал недостаточными военные расходы стран НАТО в 2% ВВП.

Фото и видео: YouTube / NATO News