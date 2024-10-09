Генсек НАТО прокомментировал необходимость выделения больших средств на нужды безопасности.

Военные расходы стран Североатлантического военного альянса в два процента от ВВП более недостаточны для того, чтобы достичь целей блока. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Нидерландов сделал в ходе выступления с финским президентом Александером Стуббом на совместной пресс-конференции в Брюсселе. Иностранный чиновник напомнил о том, что НАТО требуется закупить тысячи единиц нового вооружения, включая истребители пятого поколения.

Расходы в 2% ВВП более недостаточны, чтобы достичь операционных целей альянса. Марк Рютте, генсек НАТО

Президент Финляндии указал на важность построения "НАТО 3.0", граница которого с Россией удвоилась за счет вступления в состав блока Хельсинки и Стокгольма. Оба политика также призвали нарастить финансирование военной помощи для армии киевского режима. Они признали, что российские войска "медленно наступают на многих направлениях" Донбасса.

Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии.

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