Марк Рютте указал на вовлеченность Хельсинки в работе НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте подтвердил, что в Финляндии разместится штаб сухопутных войск блока. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Нидерландов сделал в ходе выступления с финским президентом Александером Стуббом на совместной пресс-конференции в Брюсселе.

Я приветствую тот факт, что вы примете новую боевую группу для сдерживания любой агрессии и новую штаб-квартиру НАТО для проведения наземных операций. Марк Рютте, генсек НАТО

Напомним, что министерство по обороне Финляндии заявило аудитории о том, что предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко у государственной границы с Россией. По информации от местного телеканала MTV, предложение профильного ведомства страны утверждено. Хельсинки присоединились к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву упоминал о том, что присоединение этих стран к военному альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов, так как у их границ появятся войска и системы поражения Москвы.

Захарова описала смену генсека НАТО строчками из басни Крылова.

Фото и видео: YouTube / Reuters