Дело блогера Эдварда Била поступило в суд

Ему грозит до двух лет колонии.

Дело блогера Эдварда Била, который устроил крупное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, направили в суд. Об этом информирует официальный Telegram-канал городской прокуратуры.

Сообщается, что ему вручили обвинительное заключение. Блогеру предъявлено обвинение по части 1 статье 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении правила дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дело направлено в Пресненский районный суд Москвы. Блогеру грозит до двух лет колонии.

Напомним, 1 апреля в центре российской столице автомобиль с Билом за рулем на высокой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП серьезные травмы получила женщина. По данным СМИ, с начала 2021 года на машине блогера было совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее мы сообщали, что Судебное следствие по делу избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy возобновили.

Видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ