Андрей Князев сообщил, что жалоба уже поступила в Мосгорсуд.

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом подала жалобу на избрание ему меры пресечения. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат Андрей Князев, который представляет интересы Марии Артемовой. Семья потерпевшей недовольна постановлением судебной инстанции, основанным на смягчении запретов в отношении фигуранта уголовного дела.

Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу. Дело в том, что Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь. Андрей Князев, адвокат

Напомним, что Тверской районный суд Москвы постановил избрать блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета на определенную деятельность. В отношении молодого человека ведется расследование по нарушению ПДД (части 1 статьи 264 УК РФ). По данной статье фигуранту грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Адвокат Эдварда Била объяснил, почему блогер не мог посетить бойцовское шоу после аварии.

Фото: Telegram/BAZA