Блогер не сразу рассказал, что находился на месте водителя.

Российский блогер Эдвард Бил признался, что был за рулем машины, попавшей в ДТП. Об этом пранкер сообщил во время допроса правоохранительным органам. В полиции опубликовали видео, в котором фигурант уголовного дела рассказывает о случившейся аварии на Садовом кольце.

Сначала молодой человек заявил неоднозначно на вопрос полицейских о том, находился ли он за рулем синего автомобиля Audi RS6, который выехал на встречную полосу и сбил четыре машины. Во время допроса блокер также отметил, что транспортное средство не принадлежало ему.

Не разбираюсь в этом...Нет, это я был за рулем. заявление Эдвада Била

Напомним, что Бил задержан на 48 часов. Он находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Сейчас его подозревают по части 1 статьи 264 УК РФ (в нарушении ПДД, повлекшем за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека). Травмирована водительница Volkswagen.Женщина находится в реанимационном отделении.

Блогер Эдвард Бил раскрыл причину аварии на Смоленской площади в Москве.

Видео: Telegram / Baza