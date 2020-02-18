Прокурор призвал осудить блогера Эдварда Била на два года

Защита просила не лишать свободы подзащитного.

Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), который устроил дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Об этом сообщила "РИА Новости" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Сторона обвинения просила признать Биля виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года. Лела Кокая, пресс-секретарь Пресненского суда

В свою очередь адвокат блогера призвал назначить наказание подзащитному, не связанное с лишением свободы.

Напомним, 1 апреля в центре российской столице автомобиль с Билом за рулем на высокой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП серьезные травмы получила женщина. По данным СМИ, с начала 2021 года на машине блогера было совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ.

Фото: Telegram/Mash