Суд в Москве отказался переводить блогера Чекалину под домашний арест

Аналогичное решение вынесено в адрес супруга Лерчика - Артема Чекалина.

Пресненский суд города Москвы в пятницу отказался ужесточить меру пресечения для российского блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которая обвиняется в неуплате налогов и легализации денежных средств. Ранее представители Следственного комитета рассказали о том, что подозреваемые супруги неоднократно нарушали меру пресечения в виде запрета определенных действий, так как активно пользовались социальными сетями и общались со свидетелями по уголовному делу. Однако суд также отказался ужесточить меру пресечения Артему Чекалину. Прокуратура намерена обжаловать данное постановление.

Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определенных действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. судья Александра Авдотьина.

Обвинение полагает, что Валерия и Артем Чекалины в апреле 2021 года смогли легализовать более 130 млн рублей, которые получили преступным путем, приобретя на них американскую валюту. Пара якобы замаскировала связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Адвокат Чекалиных утверждает, что его подзащитные полностью оплатили недоимку по налогам в размере 311 млн рублей.

Суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября.

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